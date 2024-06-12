İSTANBUL (AA) - "Türkiye'de Deprem Erken Uyarı Sisteminin Kurulumu ve Vatandaşa Sinyal Verilmesi Projesi" kapsamında oluşturulan kurul, ilk toplantısını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) gerçekleştirdi.

YTÜ TEKNOPARK'ta geliştirilen ve banka, holding, sanayi şirketleri ile AVM'ler gibi kullanım alanları bulunan Emergency Disaster Information System'ın (EDIS) mobil uygulama üzerinden halkın kullanımına uygun olup olmadığının belirlenmesi için akademisyenler ve çeşitli kurum temsilcilerinden kurullar oluşturuldu.

"Türkiye'de Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin Kurulumu ve Kullanıcılara Sinyal Verilmesi Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerindeki akademisyenlerden oluşan Akademik Danışma Kurulu, EDIS, Sentez CTO ve Dijital Zoomin şirketlerinden temsilcilerin yer aldığı Çalışma Ekibi, AFAD, İstanbul İtfaiyesi, MÜSİAD gibi kurumlardan temsilcilerin bulunduğu İstişare Kurulu ile yabancı akademisyenlerden oluşan Uluslararası Danışma Kurulu üyeleri, YTÜ'de bir araya geldi.

Bazı kurul üyelerinin çevrim içi takip ettiği toplantıda, EDIS Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Erişen, sunum yaparak projeyi anlattı.

Erişen, depremin merkez üssüne uzaklığına bağlı olarak 120 saniyeye kadar erken uyarı yapabilen sistem sayesinde deprem dalgaları işletmelere ulaşmadan önce makinelerin durdurulabildiğini, kapıların otomatik açıldığını ve yangın gibi tehlikelere karşı tedbirlerin alınmasının sağlandığı ifade etti.

Akademik Danışma Kurulu üyelerinden YTÜ Öğretim Görevlisi Akbey Elçi ise kurulun ilkelerini ve çalışma yöntemlerini katılımcılara aktardı.

Yaklaşık 3 ay boyunca belirli aralıklarla toplanacak kurulun sinyalin halka verilmesini uygun görmesi durumunda, sistemin DASK mobil uygulaması üzerinden aktif olarak kullanılmasının gündeme gelebileceği öğrenildi.

Sistemle ilgili AA muhabirine bilgi veren EDIS CEO'su Erişen, Türkiye'de deneme çalışmaları yapılan ve iki yıl önce tamamlanıp şu an bazı kamu kurumları ile özel kuruluşlar tarafından kullanılan deprem erken uyarı sisteminin vatandaşların kullanımına açılıp açılamayacağının araştırılması için bir bilim kurulu oluşturulduğunu söyledi.

Erişen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin bazı noktalarında 10 binin üzerindeki kişiyle sistemi denediklerini aktararak, "Bir yıllık sonuçlar bize artık Türkiye'de deprem erken uyarı sisteminin yavaş yavaş kullanılabileceğini gösterdi. Bununla alakalı bazı bilim adamlarının, siyasetçilerimizin çekinceleri vardı. Bunu çözmek için Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan bilim adamlarından bir bilim kurulu oluşturuldu." diye konuştu.