CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma için kullandığı “100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası” ifadesine sert sözlerle karşılık verdi. Yücel, “Daha iddianame yazılmadan hükme varmış” dedi.

Yücel’den sert eleştiri

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Deniz Yücel, Başsavcı Gürlek’in açıklamalarının hukuk devleti açısından “utanç verici” olduğunu söyledi.

Yücel, “Arkadaş sen savcı mısın, hâkim misin? Tutuklamalara sen mi karar veriyorsun? Tahliyelere sen mi karar veriyorsun? İstanbul’da bir yargı sultası mı kurdun?” sözleriyle tepki gösterdi.

“Yargı bağımsızlığında büyük yara”

CHP Sözcüsü, 2025-2026 adli yılının “demokrasiyi hedef alan siyasallaşmış yargının gölgesinde” başladığını belirtti. Yücel, hukuka güvenin yüzde 20’nin altına gerilediğini savunarak, “Liyakatsiz atamalar ve hukuksuz soruşturmalar demokratik bir hukuk devleti için utanç belgesidir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve CHP’li belediyeler vurgusu

Deniz Yücel, açıklamasında özellikle CHP’li belediyelere yönelik operasyonların hukuk çerçevesinde açıklanamayacağını dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da hedef alındığını savunan Yücel, “Savcılık makamı şüphelilerin lehine delilleri toplamakla yükümlüdür. Ancak Sayın Gürlek, şüphelilerin ceza alması motivasyonuyla hareket ediyor” dedi.