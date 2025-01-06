CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, " İktidarın baskısı altında, 'şıracının şahidi bozacı' misali, AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının destekçisi bir kurum hâline gelen TÜİK, yine kimseyi şaşırtmadı. Aralık ayında, yani bu ülkede yaşayan emeklinin, memurun maaş zamlarının belli olacağı ayda, her ne hikmetse tüketici fiyat artışını aylık yüzde 1,03 olarak hesapladı" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yücel, MYK toplantısında hayat pahalılığını, asgari ücretli ile dar gelirliye ve emeklilere yapılan ücret artışlarını değerlendirdiklerini belirterek, "Yeni yılın milletimize öncelikle sağlık, mutluluk, huzur, barış ve refah getirmesini diliyoruz. Ancak AKP yönetimindeki Türkiye’de maalesef bu dileklerin hayata geçmesinin olanaksız olduğunu da görüyoruz. 2024 yılının son günlerinde işçiye, emekçiye 22 bin 104 liralık asgari ücreti reva gören AKP iktidarı, şimdi de memur ve emeklileri kaderine terk etti. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam oranları, TÜİK'in aralık ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklama ile belli oldu. Buna göre; 2025 yılında memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 15,75 zam alacak. İktidarın baskısı altında, 'şıracının şahidi bozacı' misali, AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının destekçisi bir kurum hâline gelen TÜİK, yine kimseyi şaşırtmadı. Aralık ayında, yani bu ülkede yaşayan emeklinin, memurun maaş zamlarının belli olacağı ayda, her ne hikmetse tüketici fiyat artışını aylık yüzde 1,03 olarak hesapladı. İki yılı aşkın bir süredir kesinleşmiş yargı kararına rağmen, enflasyon sepeti madde fiyat listesini açıklamayan TÜİK, yaptığı bu hukuksuzluktan utanmadığı gibi açıkladığı enflasyon oranından da hiç utanmadı" diye konuştu.

“Golani; Türkiye’nin de arananlar listesinde bulunan bir teröristi tuğgeneral atadı”

Yücel, Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yaptığı atamaların söylemleriyle çeliştiğini belirterek, "Uluslararası basına ılımlı mesajlar veren, cübbesini sarığını çıkarıp takım elbise giyinip kravat takan Golani; Türkiye'nin de arananlar listesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir teröristi tuğgeneral atadı. Bu atamadan daha vahim olan durum bu teröristin bir mahkeme kararı olmadan, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinden aniden çıkarılmasıdır. Peki buradan İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya soralım: BU terörist Mehmetçik'e mi kurşun sıkmıştı, yoksa bombalı eylem mi düzenlemişti? Bu kişiyi arananlar listesinden hangi gerekçeyle çıkardınız?" ifadelerini kullandı.

“Suriyelilerin geri dönmesi için bir planlama yapın”

Suriye'yle ilgili en önemli konunun Türkiye’de bulunan Suriyeliler olduğunu vurgulayan Yücel, "AKP ve Erdoğan Suriyelileri ülkelerine göndermek istemiyor. Milletimiz bunu çok iyi anlamalı ve irdelemeli! Çok etnik kökenin, çok dinin, çok mezhebin bir arada yaşadığı ve kuruluşundan günümüze kadar gerilim, savaş, çatışma kıskacında olan Suriye ulus devlet olamamış ve yıkılmıştır. 54 yıldır diktatörlükle yönetilen, şimdi de cihatçı selefi bir gurubun otorite kurmaya çalıştığı Suriye'de kısa ve orta vadede umut görünmemektedir. Suriye’deki bu umutsuz durumu Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de görüyor ki ülkelerine geri dönmüyorlar. HTŞ’nin; El-Kaide, El-Nusra ve IŞID genlerinden arınacağını düşünmek en hafif tabirle saflıktır. AKP ve Erdoğan'a geçen hafta yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Derhal Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönmesi için bir planlama yapın ve takvim açıklayın. Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle 13 yıldır en büyük çileyi, Suriye halkından sonra biz çektik; en büyük bedeli biz ödedik. Bu milletin bu yükü daha fazla taşımaya tahammülü yok" dedi.

DEM parti heyeti ile görüşme TBMM’de gerçekleşecek

Açıklamanın ardından bir basın mensubu Deniz Yücel'e "DEM Parti heyeti ile CHP heyeti görüşecek mi?" diye sordu. Yücel soruya, "CHP heyetini yarın DEM Parti heyeti ziyaret edecektir. Bu ziyaret ve görüşme bizim her zaman altını çizdiğimiz; TBMM'nin bu konudaki tek çözüm yeri olması gerektiğidir. Bu ziyarette TBMM'de gerçekleştirilecek. CHP heyetine Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlık edecek ona CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik edecek" yanıtını verdi.