Ağustos ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama ve emekliye sevk kararları değerlendirilecek. Toplantı, geleneksel olarak Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

YAŞ toplantısında yeni isimler

Bu yılki YAŞ toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, ilk kez Şura üyesi olarak yer alacaklar. Toplantıda ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin dolması nedeniyle yeni atama ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular da ele alınacak.

Orgenerallik için terfi bekleyen isimler

Orgeneral ve oramirallik rütbelerine terfi bekleyen isimler arasında, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran bulunuyor. Bu isimlerin bir üst rütbeye terfi etmeleri YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Toplantının katılımcıları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek olan YAŞ toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve diğer YAŞ üyeleri katılacak.

Kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını bekliyor

Çalışmalarının bir günde tamamlanması planlanan YAŞ toplantısının kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.