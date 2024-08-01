Anıtkabir ziyareti ile başlayacak

Bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde, Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Komuta kademesinde değişiklik beklenmiyor

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde büyük bir değişiklik beklenmiyor. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor ve görev süresinin uzatılması gündemde.

Terfi ve atamalar gündemde

Toplantıda, generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemleri ile görev sürelerinin uzatılması ele alınacak. Orgeneral ve oramiral atamaları da gerçekleştirilecek. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor:

3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran

Bu isimlerin bir üst rütbeye terfi etmeleri YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Hangi isimler yer alacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.