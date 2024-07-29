Enflasyonun etkisiyle otomobil bakım maliyetleri hızla artarken, ustalar zorunlu olmadıkça sanayiye gelenlerin sayısında azalma olduğunu belirtiyor. Motor yağından filtre değişimine kadar tüm bakım kalemlerinde fiyatlar yükseldi ve araç sahiplerini zor durumda bıraktı.

Enflasyonun bakım maliyetlerine etkisi

Yükselen enflasyon, otomobil bakım maliyetlerini de etkileyerek fiyatları neredeyse ikiye katladı. Aracın markası, modeli ve kilometresine göre değişen bakım maliyetleri, araç sahiplerinin bütçelerini zorlamaya başladı. İlk bakım maliyetleri 5 bin ile 10 bin lira arasında değişirken, kilometre arttıkça kapsamlı bakım maliyetleri 10 bin lirayı da geçiyor.

Bakım için sanayiye gitme azaldı

Ustalar, yüksek enflasyon nedeniyle araç sahiplerinin zorunlu olmadıkça sanayiye gitmekten kaçındığını belirtiyor. Önceki yıllarda tatile gitmeden önce araçlarını bakıma götürenlerin sayısında da azalma yaşandı. Maliyetlerin artması, hem müşterileri hem de esnafı olumsuz etkiliyor.

Malzeme ve işçilik fiyatlarındaki artış

Otomobil bakımında kullanılan malzemelerin fiyatları artarken, işçilik ücretleri de yükseldi. Bu durum, bakım maliyetlerinin daha da artmasına neden oldu. Müşteriler gibi esnaf da enflasyon nedeniyle yaşanan fiyat artışlarından şikayetçi.