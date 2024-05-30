Özel bankaların, Ekim ayında pos cihazı kullanan işletmelere uyguladığı komisyon oranını yüzde 3.5'e yükseltmesi, faiz artışlarından sonra yeniden artışa geçmeye hazırlanıyor. Bu durum, işletmelerin gelirlerinde düşüş yaşamasına neden olabilir.

Kartlı alışverişin ve pos kullanımının artmasıyla birlikte bankaların pos komisyonlarında yaşanan artışlar, işletmelerin masraflarını yükseltiyor. Haziran ayından itibaren özel bankaların pos faizlerinde yeni bir artışa gitmesi beklenirken, bu durum binlerce işletmeyi etkileyecek.

İşletmelere ağır cezalar

Bankaların pos komisyonlarını artırmasıyla işletmelerin mal ve hizmet fiyatlarında zam yapması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bu durumu kontrol altında tutmak için çeşitli önlemler almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren yüzde 3.5'lik pos komisyonu artışıyla birlikte işletmeler, komisyon ödememek için karekod yöntemiyle IBAN'a transfer uygulamasını tercih etmişti. Ancak Bakanlık, bu yöntemi kullanarak pos komisyonu artışından kaçan işletmelere ağır cezalar vermeyi planlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde yürütülen bu adımlarla, pos komisyonu artışını engellemek için çaba sarf ediliyor.