ABD borsalarında yapay zeka odaklı şirketler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Nvidia, Microsoft ve Amazon gibi devlerin yüksek değerlemeleri öne çıkarken, uzmanlara göre gözden kaçmış yapay zeka hisseleri de yatırımcılar için cazip fırsatlar barındırıyor.

Devlerin ötesinde fırsatlar

Research Affiliates yatırım sorumlusu Que Nguyen ve Zacks Investment Management kıdemli portföy yöneticisi Brian Mulberry, mega sermayeli teknoloji devleri dışında da yüksek getiri potansiyeli taşıyan hisseler bulunduğunu belirtiyor.

Nguyen, Western Digital, Seagate Technologies, Hewlett Packard Enterprise ve Micron Technology gibi veri depolama sağlayıcılarının yapay zeka ekosisteminden doğrudan faydalanabileceğine dikkat çekiyor.

“Yapay zekanın gelişimi, yalnızca çip üreticilerine değil tüm teknoloji altyapısına katkı sağlıyor. Veri depolama şirketleri de bu süreçte önemli bir rol üstleniyor” diyor Nguyen.

Donanım sağlayıcıları öne çıkıyor

Mulberry ise Amphenol ve Emcor şirketlerinin yapay zeka veri merkezleri için gerekli donanımları sağlayarak büyüme potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor.

Mulberry, “Bu şirketler, devasa yatırımlardan doğrudan faydalanıyor. Kendi sermaye harcamalarını artırmadan, özel uzmanlıklarıyla veri merkezlerinin kurulmasına katkı sunuyorlar” değerlendirmesinde bulunuyor.

Çeşitlendirilmiş yatırım önerisi

Uzmanlara göre yapay zeka hisselerine yatırımda yalnızca “Muhteşem Yedili” olarak bilinen şirketlerle sınırlı kalmak yerine, daha geniş bir perspektif benimsemek gerekiyor. Bu çerçevede Global X Artificial Intelligence & Technology ETF ve iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF gibi borsa yatırım fonları da alternatif olarak öne çıkıyor.