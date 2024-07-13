TCDD Taşımacılık, bütün hatlardaki YHT biletlerine yüzde 25,6 oranında zam yaptı. Zam sonrası, Ankara Gar-İstanbul Söğütlüçeşme hattında bilet fiyatı 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi.

Ankara-Eskişehir: 225 TL'den 280 TL'ye çıktı.

225 TL'den 280 TL'ye çıktı. Ankara-Konya: Zam sonrası fiyatlar aynı oranla arttı.

Zam sonrası fiyatlar aynı oranla arttı. Ankara-Sivas: Yeni fiyatlar aynı zam oranına göre düzenlendi.

Bir buçuk yılda yüzde 151,2 artış

Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde, YHT bilet fiyatları toplamda yüzde 151,2 oranında zamlanmış oldu. Bu artış, özellikle sık seyahat eden yolcuların bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.

Neden zam yapıldı?

TCDD Taşımacılık, bilet fiyatlarına yapılan zammın, artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ayrıca, bakım ve işletme giderlerinin de yükselmesi, zam kararının alınmasında etkili oldu.

Yolcuların tepkisi

Yolcular, sosyal medya üzerinden yapılan zamlara tepkilerini dile getirdi. Pek çok kullanıcı, artan fiyatların ulaşımı daha da pahalı hale getirdiğini ve alternatif seyahat seçeneklerini değerlendireceklerini ifade etti.