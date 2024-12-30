Türk Dil Kurumu (TDK), lisans, yüksek lisans ve doktora burslarına yönelik 2025 yılı için güncellenen rakamları açıkladı. Buna göre, yüksek lisans bursları 6 bin TL’den 10 bin TL’ye, doktora bursları ise 9 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldı. Lisans bursları ise üniversite giriş sınavı başarı sıralamalarına göre güncellendi.

Lisans burslarında yeni düzenleme

2024 yılında 6 bin TL ile 2 bin 250 TL aralığında olan lisans bursları, yapılan artışla birlikte 9 bin TL ile 3 bin 375 TL aralığında olacak şekilde yeniden belirlendi. Bu düzenlemeyle başarılı öğrenciler daha yüksek burs miktarlarına erişme fırsatı bulacak.

2025 yılı güncel burs miktarları

Yüksek Lisans Bursu: 10 bin TL

Doktora Bursu: 15 bin TL

YKS Başarı Sıralaması Bursu: İlk 1.000’de yer alanlar: 9 bin TL 1.001-5.000 arası: 6 bin 750 TL 5.001-15.000 arası: 4 bin 500 TL 15.001-30.000 arası: 3 bin 375 TL

Yerleştirme Sıralaması Bursu: 3 bin 375 TL