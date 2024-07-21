Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde, bin 350 metre yükseklikte yetiştirilen Napolyon kirazı, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Geç hasat yapılan kirazlar, tarlada kilosu 80-85 TL'den alıcı buluyor. Bu durum, üreticilere büyük kazanç sağlıyor.

"Yaklaşık 700 ton kiraz üretiliyor"

Kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üreticilerle bir araya geldi. Çelik, "Kıran Mahallesi'nde yaklaşık 700 ton kiraz üretiliyor. Bu yüksek rakımlı bölgelerde kiraz üretimi, çiftçiye daha fazla kazanç sağlıyor. İnegöl ovasında yetiştirilen kirazlar, aynı anda hasat edildiği için çiftçiye yeterli kazancı sağlayamıyor. Ancak yüksek rakımlı bölgelerde geç hasat yapılan kirazlar, daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor" dedi.

"Fiyatlardan memnunuz"

Kiraz üreticisi Kazım İmer, geç hasatın önemine vurgu yaparak, "Kıran Mahallesi'nde yaklaşık bin 350 rakımdayız. Kirazlar yeni toplanmaya başladı. 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Kiraz, bizim en iyi para kazandığımız ürün. Geç çıkması nedeniyle fiyatlar daha yüksek. Şu an kalibresine göre 70-85 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan memnunuz. Rakımı yüksek köylerde kiraz daha verimli oluyor. İnegöl ovasında 35 TL'ye satılan kiraz, burada 85 TL'ye alıcı buluyor" diye konuştu.

İnegöl'ün yüksek rakımlı köyleri, kiraz üretiminde büyük avantaj sağlıyor. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Turgutalp, Fevziye, Kayapınar ve Kıran gibi yüksek rakımlı köylerde kiraz üretimi, çiftçiye para kazandırıyor. Bu bölgelerde yapılan kiraz üretimi, Haziran ayında aşırı yağmurlardan etkilenmediği için kaliteli ürün elde ediliyor. Bu da fiyatları yükseltiyor ve çiftçinin kazancını artırıyor" dedi.

Üreticiler geleceğe umut dolu

Kıran Mahallesi'nde kiraz üretimi yapan çiftçiler, yüksek fiyatlardan memnun. Üreticiler, "Kiraz, bizim en iyi para kazandığımız ürün. Geç çıkması nedeniyle fiyatlar daha yüksek. Bu da bizim için büyük bir avantaj" diye konuştu.