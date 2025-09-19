YSK, bu toplantıda, bir CHP üyesinin kongrenin iptali yönündeki talebine ilişkin Ankara İl Seçim Kurulu’nun kararını nihai olarak değerlendirecek.

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptalini talep eden başvuruyu, prosedür açısından reddetmişti. Başvuruyu ilk olarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na taşıyan ve süreci yasal yollardan sürdürmeye devam eden söz konusu üye, son olarak İl Seçim Kurulu'nun kararına itirazda bulunmuştu.

YSK, bu itirazı kabul ederek, Cuma günü toplanarak konuyu değerlendirecek. Alınacak karar, CHP'nin 21 Eylül'de düzenleyeceği kurultayın hukuki açıdan geçerliliği konusunda son noktayı koyacak.