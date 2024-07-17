İstanbul'da otomobilde yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran grup ile yüksek sesle müzik arasında kavga çıktı. F.A. isimli kişiyi karnından vurarak yaraladı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi’nde iddiaya göre, bir grup yüksek sesle müzik dinleyenleri uyarmak için bulundukları otomobilin camına vurarak kırdı. Bunun üzerine otomobildekiler, "Bekleyin görüşeceğiz” diyerek olay yerinden ayrıldı.

Lüks bir cip ile tekrar olay yerine dönen kişiler ile kendilerini uyaran grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen olayda, ciple olay yerine gelen gruptan bir kişi, karşısındakileri korkutmak için silahla havaya ateş etti. Karnında vurulan F.A. isimli kişi yaralandı.

hbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı F.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.