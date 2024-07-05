Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte halk arasında yaygın olan “deprem olacak” inancı yeniden ortaya çıkmaya başladı. Peki yüksek sıcaklıklar depreme sebep oluyor mu?Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Halk arasında yaygın olan inanışa göre hava sıcaklıkları depremleri tetikliyor. Nesilden nesile aktarılan ve bu şekilde geçmişten günümüze kadar gelen inanışa göre özellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalarda insanlar, deprem olacağı endişesine düşüyor.

Peki halk arasında yaygın olarak görülen bu inanışın bilimsel bir yönü var mı? Sıcak havalar gerçekten depremleri tetikliyor mu?

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Herkes Duysun’a konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sıcak havalardan dolayı deprem olma düşüncesi, büyük ihtimalle insanların gözlemsel yanılgısından kaynaklanıyor. Fakat şunu söyleyebilirim ki sıcak havaların depremlerin oluşmasıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur.” dedi.

Depremlerin magma tabakasının içerisinde yaşanan değişimlerle ilgili bir olay olduğunu hatırlatan Başkan Er, “Litosferin, yani üzerinde bulunduğumuz tabakanın altındaki sıcak kütle ile alakalıdır. Bu sıcak kütlenin kendi içerisinde yapmış olduğu ısı transferi ve döngüsü depremlere sebebiyet verir; ki zaten mantık kuracak olursak magma dediğimiz bölge, binlerce derece sıcaklığa sahiptir. O yüzden yeryüzündeki sıcaklığın depremlerle ilişkisi kurulamaz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Er, yüksek sıcaklıkların depreme sebebiyet verdiği inancına itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.