Fransız haber ajansı AFP, Avrupa'da sıcak dalgasıyla mücadele eden bölgeler yerine İskandinav ülkelerinin tercih edildiğini bildirdi. Almanya'da yapılan bir ankete göre, her 5 kişiden 2'si Avrupa'daki sıcak dalgası nedeniyle seyahat planlarını değiştirerek, daha serin bölgeleri tercih etti.

Avrupa Seyahat Komisyonu, Guardian ile paylaştığı bilgilere göre Avrupalıların %76'sının tatil planlarını iklim krizine göre şekillendirdiğini belirtti. Visit Sweden'ın yöneticisi Susanne Andersson, "serin tatil" trendi hakkında şunları söyledi: "Serin tatil sadece havanın serin olduğu yerlere gitmekle ilgili değil, aynı zamanda kalabalıklardan uzak ve keşfedilmemiş yerlere seyahat etmeyi içeriyor."

Britanyalı turist Pam ise artık Akdeniz kıyılarında pasif bir tatil yapmanın cazibesini kaybettiğini ifade etti:"Şezlongda uzanıp kitap okumak artık benim ilgimi çekmiyor. Daha çok keşif yapmayı ve farklı kültürleri deneyimlemeyi tercih ediyorum."

Fransa'da öğretmenlik yapan Mathilde Martin, "Artan sıcaklıklar tüm tatil planlarımı değiştirdi" dedi ve bu yıl Birleşik Krallık'ı ziyaret edeceğini söyledi. Finlandiya'nın Laponya bölgesinde geçen yıl bir gecelik konaklama sayısında %29'luk bir artış yaşandı. Bölgedeki turizm yetkilisi Sanna Karkkainen, "Burada 'serin tatil' hissiyatını yaşayabilirsiniz. Bu trend, Avrupa'nın orta ve güney kesimlerindeki sıcak yazlarla doğrudan ilişkilendiriliyor."