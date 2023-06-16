Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ Yüksekova'da, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı Türkçe okuma-yazma kursuna katılan 28 kişiden 3'ü İranlı, 1'i Iraklı 4 kursiyer de cübbe giyip kep atarak mezun oldu.

Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde, İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 6 ay önce kadınlara yönelik Türkçe okuma-yazma kursu açıldı. Kursa, aralarında Irak ve İranlı kadınların da olduğu 28 kursiyer katıldı. Yüksekova'da yaşayan 3'ü İranlı, 1'i Iraklı 4 kadın günlük yaşama uyum sağlamak ve insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için katıldıkları kurstan mezun oldu. Kursiyerler bugünün anısına cübbe giyip kep attı.

'20 YIL ÖNCE GELİN GELDİM, OKUMA YAZMA HAYALİMDİ'

Yüksekova'ya 20 yıl önce gelen, 5 çocuk annesi Rehima Akgöl (44), ilçeye geldiğinde okuma yazma bilmediğini söyleyerek, "20 yıl önce İran'dan Yüksekova'ya gelin olarak geldim. Okumam yazmam yoktu. Okumayı yazmayı çok severdim. Okuma yazma hep hayalimdi. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bu kursa kayıt yaptım. Yaklaşık 6 aydır düzenli olarak kursa devam ettim. Hem okumayı hem de yazmayı öğrenip bugün mezun oldum. Çok mutluyum. Bu kurslar günlük hayatımızı kolaylaştırdı. Bugün de cübbe giyip kep attım. Emeği geçen herkesi teşekkür ederim" dedi.

İki yıl önce Irak'tan Yüksekova'ya gelin gelen Narin Korkmaz (30) ise Türkçe konuşamadığını ve yanındakilerin tercümanlığı aracılığıyla anlaşabildiğini söyledi. Kurs açılınca hemen kayıt yaptırdığını belirten Korkmaz, "6 aydır kursa geliyorum. Hem Türkçe konuşmayı hem de okuma-yazmayı öndendim. Artık tercümeye ihtiyacım olmadan günlük yaşamımı sürdürebilirim. Kendi ülkemde okula gidemedim. Türkiye'de böyle bir kursa katılıp cübbe giyip kep attım. Çok mutluyum" diye konuştu. (DHA)



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