Kıymetli Dostlarım,

Öncelikle sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Partimizin kongreler süreci başlatılmış, İlçe Başkanlığımız tarafından Delege seçimi takvimi açıklanmıştır. Mahallelerimizde üyelerimiz önce delegeleri seçecek, delegelerimiz de ilçe başkanı ve yöneticilerini il delegelerini seçeceklerdir.

Öncelikle tüm üyelerimizin sandığa giderek oylarını kullanmalarını temenni ediyorum.

Bizler sizlerle 2003-2010 döneminde, 60 yıl sonra Sarnıç ve Gaziemir ‘de yerel iktidar olan AK Parti karşısında seçim kazanarak ilk kez belediyeyi devralmıştık. Henüz yerelde muhalefet olduğumuz süreç içerisinde de partimize mükemmel bir ilçe binası kazandırdık.

Abi, abla ve kardeş hukukuyla çok güzel bir süreç yaşadık. Sizlerin emeğiyle Gaziemir ‘de büyük bir dönüşümü sağladık ve yine aynı ruhla aynı kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz.

Gaziemir’de, baba ocağımızın, bugüne kadar olduğu gibi, her zaman, çayını demleyenlere bacayı tüttürenlere selam olsun, kapısı açık, telefonu açık, herkesin her kesimin kucaklayacağı bir ilçe yönetimi oluşturmak en büyük ödevimiz olmalıdır.

Gaziemir ‘in İzmir’in Türkiye’nin sorunlarına sesimizi hep birlikte yükseltmeliyiz. Bu yolda gençlerimiz kadınlarımız analarımız bacılarımız ak saçlı büyüklerimizle birlikte el ele omuz omuza olmalıyız.

Danışma kurullarımızı üyelerimizin tamamının katılımıyla yapmalıyız.

İlçedeki eğitim salonumuzda her ay düzenli eğitim, seminer, konferanslar yapmalıyız.

16 mahallemizde mahalle komiteleri kurmalıyız; Seçmen, Sandık, Seçim, Takip, Eğitim, Bilişim, Emekli, Engelliler komisyonlarını kurup, Sarnıç ve Aktepe- Emrez merkezli irtibat büroları oluşturmalıyız.

Muhtarlarımız önceliğimiz olmalı; ADD, TEMAD, Şehit Aileleri başta olmak üzere tüm STK'larla esnaf ve yöre dernekleri, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, yerel ve ulusal basın kuruluşları ile içten samimi ilişkiler kurmalıyız ve birlikte çalışmalıyız.

Çok daha da önemlisi; belediye meclis grubumuz, belediye başkanımız, ilçe başkan ve yönetimi, kadın ve gençlik kollarımız kısacası CHP Gaziemir İlçe Örgütü olarak tek vücut olmalıyız ve Gaziemir ‘de yaşayan her kesimle kucaklaşmalıyız.

Sorunlarımızın çözümü için seferberlik ilan etmeliyiz.

Belediye başkanlarımızın, il başkanımızın, bürokratlarımızın tutsak olduğu bugünlerde; Hiç kimse kimseyle küs olmamalı, ötekileştirilmemeli, doğum yerlerimizi kültürel zenginliklerimiz olarak görmeliyiz.

"Gaziemir ‘in tek çakıl taşına dahi ihtiyacımız var" sözümün altını bir kez daha çizmek, tekrar hatırlatmak istiyorum. Her kesimle gönül köprüleri kurmalıyız.

Bugüne kadar görev yapan emeği geçen ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize, belediye başkanı ve meclis üyelerimize kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticilerimize, her seçimde emeğini esirgemeyen üyelerimize teşekkürü bir borç bilmeliyiz.

CHP’nin Gaziemir ‘de iktidar olması yolunda emek vermiş hakkın rahmetine kavuşan Hasan TOYUN, Nazif UYSAL, Fevzi ÇAĞLI, Mustafa TAKMAZ, Metin ÇAĞINDA ,Yılmaz AĞIRTAŞ, Yusuf VANGÖL, Ramazan KAYA, ￼Nedim AKSOY, Yılmaz YAPICI, Fikret KAR, Bülent ZENGİNOBUZ, Özdinç KARASU, Muzaffer AKTUĞ, Takoz Ahmet, İsmet SERT, Savaş TEKİN, Ahmet SÜTLÜ, İbrahim Ethem ACAR, Hamit TABAK, Songül NACİKARACAN, Nebahat KARATAŞ, Ulus Özgür SOYKÖSE, Hasan DEMİRDÖĞEN ve kaybettiğimiz tüm yoldaşlarımızı rahmetle özlemle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Onların emeklerini asla unutmamalıyız ve emanetlerine sahip çıkmalıyız.

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.



Bu Kongre Sürecinde üyelerimizin ve seçilecek delegelerin iradesiyle;

Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün tanıdığı, Gaziemir halkı tarafından bilinen;

Örgütün tüm kesimlerini kucaklayabilecek, Partimizi her platformda başarıyla temsil edebilecek, herkesin kabullenebileceği Başkan ve yönetim profili oluşturulmalıdır.

Örgütümüzün gücünü ortak listede birleştirmeliyiz.

Kişisel beklentilerimizi toplumsal beklentilerin önüne koymamalıyız.



Atatürk’ün dediği gibi,

"Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. "

Öyleyse başka söze gerek yoktur diye düşünüyorum.

Sizleri seviyorum bu azim ve kararlılıkla delegasyon seçimlerimizin ve kongrelerimizin Gaziemir ‘e İzmir’e ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Her şey çok güzel olacak.

Sevgi ve saygılarımla

Yüksel DEMİRSOY

CHP Gaziemir Eski İlçe Başkanı