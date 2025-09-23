Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi sürüyor. Dün ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 4 bin 982 liradan kapatmıştı. Bugün ise yükseliş trendi devam ederek saat 09.45 itibarıyla gram altın 5 bin liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları

Altındaki yukarı yönlü hareket diğer ürünlere de yansıdı. Çeyrek altın 8 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını ise 33 bin 770 liradan satışa sunuluyor.

Ons altın rekor tazeledi

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik riskler, Fed’in faiz indirim beklentileri ve merkez bankalarının alımlarıyla birlikte 3 bin 759,29 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Şu dakikalarda ons altın, dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 3 bin 752 dolardan işlem görüyor.

Piyasaların gözü Powell’da

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün Rhode Island eyaletinin Providence kentinde yapacağı konuşma, altının yönü açısından kritik önem taşıyor. Powell’ın, faiz indirim sürecine ilişkin vereceği olası mesajların piyasaların seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistlerden teknik değerlendirme

Analistler, altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin güçlü bir direnç, 3 bin 600 doların ise kritik destek olarak öne çıktığını vurguluyor.

Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.