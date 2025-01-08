Yum! Brands, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile yaptığı franchise anlaşmalarını feshettiğini duyurdu. Fesih kararı, İş Gıda'nın Yum! Brands'in belirlediği operasyonel ve kalite standartlarını yerine getirememesi nedeniyle alındı. Bu karar, Türkiye’deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesini doğrudan etkiledi ve restoranların kısa süre içinde kapanması bekleniyor.

Yum! Brands, Türkiye pazarındaki zorluklara karşı bağlılık söz veriyor

Yum! Brands’in Mali İşler Direktörü Chris Turner, konuya ilişkin açıklamasında, franchise anlaşmalarının feshedilmesinin, Türkiye pazarındaki güçlü tüketici bağlılığını zedelemediğini belirtti. Turner, "Türk tüketicilerinin sadakatine büyük değer veriyoruz ve bu bölgedeki bağlılığımızı sürdüreceğiz. Gelecekte daha fazla restoran açma çabalarımız devam edecek" dedi.

Ancak, Türkiye'deki restoranların son dönemdeki satışlarının, dünya çapındaki ortalama satışların altında kalması, bu feshi zorunlu kılan sebepler arasında yer aldı.

Yum! Brands Türkiye’deki restoran kapanışlarının etkisini sınırlı tutacak

Yum! Brands, Türkiye'deki restoranların kapanmasının 2025 yılı ve sonrasındaki temel faaliyet karını önemli ölçüde etkilemeyeceğini belirtti. Şirket, kapanan restoranlardan kaynaklanan kayıpların, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda mağaza sayısındaki azalmayla raporlanacağını açıkladı. Yum! Brands, bu değişikliğin uzun vadede büyüme hedeflerine olumsuz bir etkisi olmayacağını vurguladı.

İş gıda ve Almanya'daki franchise ilişkisi

Yum! Brands, son iki yıl boyunca İş Gıda'nın Almanya’daki KFC ve Pizza Hut restoranlarının ana franchise’ı olarak hizmet verdiğini ve bu yılın sonunda Almanya’daki franchise haklarını geri aldığını duyurdu. Ancak, Türkiye’deki fesih sürecinin Almanya’daki operasyonlarla hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtildi. Şirket, Almanya’daki franchise ortaklarıyla iş birliğine devam edeceğini ve bu pazarda büyümeye odaklanacaklarını ifade etti.

Yasal işlem başlatıldı

Yum! Brands, İş Gıda ile yapılan franchise anlaşmalarının feshiyle ilgili yasal işlem başlattığını duyurdu. Şirket, franchise ortaklarıyla olan sözleşmelerin temel hükümlerine uyulmaması nedeniyle yasal haklarını kullanma kararı aldı.

Chris Turner: "Markalarımızı koruyarak geleceğe odaklanacağız"

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, açıklamasında, "Markalarımızı korumak ve tüketicilere bekledikleri yüksek kaliteyi sunmak için gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağız" dedi. Ayrıca, Türkiye pazarında faaliyet gösteren markaların, Türkiye'deki müşterilerine en kısa sürede hizmet vermeye devam etmeyi planladıklarını belirtti.