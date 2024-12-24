Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3'üncü Ulusal Su Kurulu Toplantısı'nda, taslak su kanunu ve taslak taşkın kanununa esas oluşturacak teknik çalışmaların nihai hâle getirilerek, talebin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) arz edilmesi yönünde karar alındığını belirtti.

Bakan İbrahim Yumaklı, "Taslak su kanununa esas oluşturacak teknik çalışmaların nihai hâle getirilerek talebin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz edilmesi. Taslak taşkın kanununa esas teşkil edecek teknik çalışmaların tamamlanarak talebin Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilmesi. Havza su kurullarında öne çıkan hususların fiili durumlarının ve planlamalarının takip edilmesi ve bir sonraki toplantıda 'Ulusal Su Kurulu'na bilgi verilmesi. Fırat-Dicle Havzası'nın iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerinin tespit edilmesi ve kuraklıkla mücadelede acil önlem planının hazırlanması. Afyonkarahisar ilinde yapılan yağmur suyu hasadı, kurakçıl peyzaj uygulamaları ve farkındalık oluşturulması gibi su verimliliği çalışmalarına dair iyi uygulamaların, valilikler koordinasyonunda illerde örnek uygulama olarak başlatılması. Diyarbakır ilinde başlatılan 'Su Gönüllüsü Gençler Sahada' girişimi çalışmalarının Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ülkemizdeki tüm okullarda yaygınlaştırılması" dedi.

“Sekiz gölümüz için koruma eylem planı hazırlanacak”

Ayrıca, kuraklık riski altında olan göllere ilişkin eylem planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçmiş ya da geçecek olan eylem planlarının bir sonraki kurula sunulması yönünde karar alındığını kaydeden Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Bu karar ile hedefimiz Eğirdir, Akşehir-Eber, Manyas, İznik, Burdur, Bafa, Beyşehir ve Tuz Gölü olmak üzere 8 gölümüz için, belli bir takvim çerçevesinde, ayrı ayrı koruma eylem planı hazırlanmasıdır. Su stresi altında olan bir ülke olarak böyle bir kararın kuruldan çıkmış olmasını, ülkemiz için çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yeşil sahalarda, refüjlerde, peyzaj alanlarında, park ve bahçelerde kurakçıl peyzaj uygulamaları, gece sulaması ve arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasını içeren 'Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber Dokümanı'nın uygulanması ve bu kararın Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulması. Bu kararımızın, halihazırda yaygın olarak kullanılan ve çok su tüketen peyzaj uygulamaları yerine az su tüketen kurakçıl peyzajlara geçilmesi, böylece yüzde 80'e varan oranlarda su tasarrufu sağlanması yönünde kritik bir adım olacağına inanıyoruz. Ulusal su planı taslağının nihai hale getirilmesi ve bir sonraki toplantıda onaylanmak üzere kurula sunulması. Büyük Menderes, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz Sektörel Su Tahsis Planlarının onaylanması."