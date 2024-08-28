Türkiye genelinde yumurta fiyatlarına yönelik son gelişmeler, tüketiciler ve üreticiler arasında endişeye yol açtı. Toptan satışta 35 kuruşluk artışın yaşanmasıyla birlikte, özellikle yumurta üretim merkezleri olarak bilinen Afyonkarahisar ve Kayseri’de fiyatlar önemli bir şekilde yükseldi. Bu artışın ardında arz-talep dengesizliği ve üretim maliyetlerindeki yükselişler bulunuyor.

Yumurta fiyatları neden arttı?

Ekonomi Gazetesi'ne göre, yumurta fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni arz-talep dengesizliği olarak belirtiliyor. Son iki ayda üreticiler, maliyetlerin altında satış yaparak zarar ettiklerini ifade ettiler. Bu durum, tavukların kesime gönderilmesine neden oldu ve arzın düşmesiyle birlikte fiyatların yükselmesine yol açtı.

Tavuklar kesime gönderildi

Yüksek üretim maliyetleri ve düşük satış fiyatları nedeniyle birçok üretici tavuklarını kesime göndermek zorunda kaldı. Bu durum, piyasada yumurta arzının azalmasına ve fiyatların artmasına neden oldu. Üreticiler, maliyetlerin karşılanabilmesi için fiyat artışlarına başvurmak zorunda kaldı.

Bölgesel fiyat artışları

Afyonkarahisar’da yumurta fiyatları, önceki fiyat olan 1,55 TL’den 1,90 TL’ye yükseldi. Bu artış, bölgedeki üreticilerin maliyetlerini karşılamak ve kâr marjlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.

Kayseri’de ise yumurta fiyatları 1,70 TL’den 2,5 TL’ye çıkarak büyük bir artış gösterdi. Kayseri, Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor ve burada yaşanan fiyat artışı, arz eksikliği ve maliyet artışlarının bir yansıması olarak görülüyor.

Diğer gıda ürünlerine etkisi merak konusu

Yumurta fiyatlarındaki bu artış, özellikle düşük gelirli aileler için bütçeyi zorlaştırabileceği ön görülüyor. Tüketiciler, artan fiyatlarla birlikte yumurta tüketiminde kısıtlamalara gitmek zorunda kalabilirler. Ayrıca, fiyat artışlarının diğer gıda ürünlerine etkisi de merak konusu oldu.