Yumurta haşlamak bazen eziyete dönüşebilir. Haşlarken yumurtaların çatlaması ve zor soyulması sık karşılaşılan problemlerdir. Ancak aşağıdaki teknikle bu sorunları ortadan kaldırabilir ve mükemmel haşlanmış yumurtalar elde edebilirsiniz.

Altına Delik Açın

Uzmanlar, yumurtaların mükemmel bir şekilde haşlanması için pratik bir yöntem önermektedir. İşte adım adım uygulanması gerekenler şunlar:

Yumurtanın alt kısmına, toplu iğne veya başka bir ince uçlu iğne kullanarak küçük bir delik açın. Bu, yumurtanın içindeki hava basıncını dengeler ve haşlama sırasında çatlamayı önler.

Yumurtanın haşlanacağı suya bol miktarda tuz ekleyin. Tuz, yumurta kabuğunun daha kolay soyulabilmesini sağlar ve haşlama esnasında oluşabilecek çatlamaları önler.

Yumurtayı delikli kısmı suya gelecek şekilde kaynar suya bırakın.Kısık ateşte yumurtaları istenilen pişirme süresine kadar haşlayın. Bu yöntem, yumurta kabuğunun adeta bir yaprak gibi kolayca soyulmasını sağlar ve haşlarken çatlamamasını engeller.