TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuzda geçen yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,4, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1 artarken; hindi eti üretimi yüzde 11,4 azaldı. Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 8,7 azaldı. Aylık tavuk eti üretimi yüzde 10,8 artarak 194 bin 912 ton, aylık tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,2 artarak 1 milyar 682 milyon 907 bin adet oldu.



ÜRETİCİLERDEN TOPLANAN SÜT AZALDI



Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı, ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 16,3, inek peyniri üretimi yüzde 16, tereyağı üretimi yüzde 16 ve yoğurt üretimi yüzde 14,4 artarken; içme sütü üretimi yüzde 19,8 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,4, ayran üretimi yüzde 7,5 ve yoğurt üretimi yüzde 2,3 arttı, tereyağı üretimi yüzde 11,8 ve içme sütü üretimi yüzde 1,4 azaldı. Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aylık yüzde 3,6 azalarak 835 bin 773 ton, aylık içme sütü üretimi de yüzde 2,8 azalarak 102 bin 203 ton olarak gerçekleşti.