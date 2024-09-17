Muğla'da gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçmayı planlayan 11 FETÖ/PDY üyesi ve 4 organizatör yakalandı. Operasyon sonucunda, şüpheliler adli işlemler sonrası 13 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun detayları ve gözaltılar

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon, 14 Eylül 2024 tarihinde Marmaris açıklarında gerçekleşti. Şüphelilerin, Winter Blue isimli teknede Yunan adalarına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine başlatılan operasyon sonucunda, 11 FETÖ/PDY üyesi ve 4 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanan ve serbest bırakılan şüpheliler

Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, meslekten ihraç edilen hakimler Bilal Özcan (42), Samet Arslantürk (34), Emre Zorlu (36), öğretmenler Sevdenur Barsbay (37), Mehmet Akan (37), öğretim görevlisi Muhammet Yusuf Eren (36), emniyet amiri Ümit Bek (54), komiser Kazım Barsbay (37), işsiz Merve Gözüdeli (34), ve organizatörler Jaylee Tayla Brennan (26), Mihriban Ünlü (24), Deniz Çağatay Oğuz (26) ile Emre Takmaz (24) yer aldı. Bu kişilerden 13’ü tutuklanırken, hakimler Oğuz S. (47) ve Burcu Z. (35) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.