Yerli turistlerin, Bodrum ve Alaçatı'daki yüksek fiyatlardan şikayet etmesiyle rotalarını Yunan adalarına çevirmesi bekleniyor. 10 Yunan adası (Rodos, İstanköy, Sisam, Sakız, Meis, Sömbeki, İlerya, Limni, Midilli ve Kilimli) 7 güne kadar vizesiz tatil imkanı sunuyor. İşte bu adalardaki konaklama maliyetleri ve dikkat çeken detaylar.

Yunan Adaları'nda tatil maliyetleri

Rodos Adası

Rodos, Türk tatilcilerin gözde destinasyonlarından biri. 6 gece çift kişilik odaların fiyatları 10 bin TL'den başlıyor. Ortalama bir tatil için ise 30-40 bin TL bütçe gerekmekte.

Sakız Adası

Sakız Adası'nda 6 gece konaklama fiyatları; 8.850 TL'den başlayıp, deniz manzaralı daireler için 12.727 TL'ye kadar çıkıyor. Üç yatak odalı bir villa kiralamak isterseniz, minimum maliyet 40 bin TL.

Samos (Sisam) Adası

Sisam, Yunanistan'ın popüler destinasyonlarından biri. 6 gece çift kişilik konaklamanın maliyeti ortalama 15.000 TL iken, daha lüks otellerde fiyatlar 30-40 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

Midilli Adası

Midilli Adası'nda, bahçe manzaralı bir dairede 6 gece konaklama ücreti 5.120 TL civarında.

Kos Adası

Kos'ta, havuzlu otellerde kahvaltı dahil konaklama ücretleri ortalama 25-45 bin TL arasında değişiyor. Lüks seçenekler ise 75 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Meis Adası

Yunanistan’ın en küçük adası olan Meis’te, 15 bin-35 bin TL arasında 6 gecelik bir tatil yapmak mümkün.

Leros Adası

Leros'ta 4 yatak odalı bir villa kiralamak istiyorsanız, 72 bin TL ödemeniz gerekiyor. Uygun fiyatlı otel konaklamaları ise 10 bin TL'den başlıyor.

Kalimnos Adası

Kalimnos bu yıl Türklerin en çok tercih ettiği adalardan biri. İki kişilik bahçe manzaralı odalar 8.361 TL'den başlıyor.

Patmos Adası

Patmos'ta 6 gece çift kişilik konaklama fiyatları 8 bin TL civarında. Süitlerde kalmak isterseniz, 100 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Simi Adası

Simi'de, 6 gece konaklama için denize sıfır bir evde 26 bin TL'ye kalmak mümkünken, daha uygun fiyatlı daireler 13 bin TL'den başlıyor.