Kıbrıs harekatının 50. yılında Türkiye'nin adadan verdiği mesajlar Yunanistan'da yankılanıyor. Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in katıldığı televizyon programındaki açıklamaları, Yunan kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı.

Kathimerini, Türk tarafının Kıbrıs sorununda sesini yükselttiğini ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı çözüm önerilerinde ısrar ettiğini belirtti. Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in kişisel saldırılara maruz kaldığı belirtilirken, George Skafidas imzalı analizde Türkiye ve Yunanistan arasındaki dört ana anlaşmazlık konusuna dikkat çekildi. Askeri harekatın 50. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis'in taban tabana zıt mesajlar verdiği vurgulandı.

Ethnos'taki provokatif habere göre, Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'yi hedef alarak “F-35'lerle bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde skandal bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu iddia etti. Georgiadis ayrıca, Yunanistan’ın güçlü ittifaklara sahip olduğunu ve Doğu Akdeniz krizinde ABD ve Fransa ile kurduğu ittifaklara vurgu yaptı.