Ethnos gazetesinde yayımlanan Yunan Tarih Profesörü Vangelis Karamanlakis'in yazısında, adanın son 50 yılı değerlendirildi. Karamanlakis, "Demokrasi verilen bir şey değildir" ifadesini kullanarak, Yunan kanadını ilgilendiren sorunların çözümden uzak olduğunu belirtti. Gelecek yıllarda Yunanistan'ın bölgedeki politikalarının daha etkisiz olacağını vurgulayan Karamanlakis, bu etkisizliği Mavi Vatan politikalarına bağladı.

"Türkiye 50 savaş gemisiyle Kıbrıs'ı kutlayacak"

Ethnos gazetesinde yayınlanan bir diğer haberde, Kuzey Kıbrıs'ta Türklerin provokatif gösteriler yapacağına dair skandal ifadelere yer verildi. Haberde, "Türkiye büyük bir gösteriye hazırlanıyor" denilerek, Ankara'nın ada üzerindeki hakimiyetini vurgulayan bir gövde gösterisi yapacağı öne sürüldü. Gazete ayrıca, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını 50 savaş gemisiyle kutlayacağını belirtti.

'Bir gece ansızın gelebilirler'

To Vima gazetesinde yayımlanan "Türkler bir gece ansızın gelebilir" başlıklı analizde, Türkiye'nin Kıbrıs için yayınladığı dehşet verici videoya dikkat çekildi. Analizde, videonun skandal olarak değerlendirilen kısmı, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiği anlarla kapatıldı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e "Açıklama yapmak için neyi bekliyorsun?" sorusu yöneltildi.

CNN Greece'de, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Lefkoşa'ya gidip burada bir konuşma yapacağı belirtiliyor. CNN Greece, bu ziyaretin Yunan tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayarak, Atina'nın bölgede gerilim çıkarmak istemediğini öne sürdü.