Gökçeada'nın Zürafa Kayalıkları açıklarında yaşanan olayda, Yunan unsurları ile Türk balıkçı teknesi arasında gerilim yaşandı. Yunan botunun çarpması sonucu zarar gören tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince limana çekilerek müdahale edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avı yapan İlker Özdemir'e ait "Kızıl Elma" adlı tekne, Zürafa Kayalıkları yakınlarında Yunan unsurlarının botuyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle teknede hasar oluştu ve su almaya başladı.

Özdemir ve oğlu, durumu hemen 112 Acil Sağlık hattına bildirerek yardım istedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 botla olay yerine intikal etti ve teknedeki su tahliye çalışmalarına başladı. Yaralılar ilk müdahalelerini Sahil Güvenlik ekiplerinden aldı.

Olayın ardından İlker Özdemir, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda yaşadıklarını anlattı. Yunan botunun tekneleriyle çarpıştığını ve zarar verdiklerini belirtti. Özdemir, uluslararası sularda olduklarını ve Yunan unsurlarının gerilim yarattığını ifade etti.

Olayın ardından Türkiye'nin diplomatik kanallar aracılığıyla Yunanistan ile temasları devam ediyor. Benzer olaylar uluslararası hukuk çerçevesinde incelenirken, Türk yetkililer tarafından gerekli adımların atılacağı belirtildi.