Aydın'da jandarmadan kuzu operasyonu Aydın'da jandarmadan kuzu operasyonu

Olayın gelişimi

Kurtarma operasyonu 

Göçmenlerin durumu 

  • Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen (13'ü çocuk) kurtarıldı.

Kurtarma ve sonrası

  • Sahil Güvenlik Kurtarılan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde denizden alındı.
  • Göçmenler, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Editör: Emirhan Bol