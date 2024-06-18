Olayın gelişimi
- Kuşadası ilçesi açıklarında, denizde can salları içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi alındı.
Kurtarma operasyonu
- Bilgi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) görevlendirildi.
Göçmenlerin durumu
- Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen (13'ü çocuk) kurtarıldı.
Kurtarma ve sonrası
- Sahil Güvenlik Kurtarılan göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde denizden alındı.
- Göçmenler, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Editör: Emirhan Bol