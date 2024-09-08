Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 21 kaçak göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Olayın ayrıntıları

Olay, gece saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleşti. Lastik botla Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak, Türk kara sularına geri itilmişti. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin bu insan hakları ihlaline karşılık, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı hızlı bir müdahalede bulundu.

21 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Türk kara sularına geri itilmiş olan lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen, 2’si çocuk olmak üzere kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan geceye ait görüntüler, kaçak göçmenlerin denizin ortasında mahsur kaldığı anları gözler önüne serdi.