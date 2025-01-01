Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Olay, göçmenlerin hayatını riske atacak şekilde denize açıldıkları bilgisi üzerine hızla müdahaleye başlandı.

Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi

Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botuları (KB-108, KB-41) tarafından bölgeye intikal eden ekipler, geri itilen can salları içerisindeki göçmenlere yardım etmek için harekete geçti. Göçmenlerin içinde 23 çocuk da bulunuyordu. Ekipler, büyük bir titizlikle göçmenleri güvenli şekilde kurtararak, karaya çıkarmayı başardı.

Kurtarılan Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi

Kurtarılan 16 düzensiz göçmen, ilk sağlık kontrollerinin ardından işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Her birinin kimlik tespiti ve gerekli prosedürler gerçekleştirilecek.