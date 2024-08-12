Varnava köyü ve Megara kasabasında dün başlayan yangın, geniş bir alana yayılarak büyük bir tehdit oluşturdu.

Yangın Atina’ya 35 Kilometre mesafede

Cumartesi gününden bu yana Yunanistan genelinde 40’tan fazla orman yangını çıktığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yangınlarla mücadelesi devam ederken, Varnava köyündeki yangın başkentin 35 kilometre kuzeyine ulaştı. Yetkililer, 670 kişilik bir ekibin yangına müdahale ettiğini ve Atina'nın bazı bölgelerinin dumanlar altında kaldığını duyurdu. Atina Ulusal Gözlemevi'nden Theodore Giannaros, rüzgarların şiddetlenmesiyle yangının daha da genişlemesinin beklendiğini ve önümüzdeki günlerin zor geçeceğini belirtti.

Yangın söndürme çalışmaları gece durdu

Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangın nedeniyle söndürme çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi. Uçaklar ve yer ekiplerinin sabahın erken saatlerinde yeniden başlattığı çalışmalar sonucu bölgeden en az 250 kişi tahliye edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Girit tatilinin ardından itfaiye operasyon merkezini ziyaret ederek durumu yerinde inceledi.

İtfaiyecilerin yaralanma ve solunum problemleri

Yangın söndürme çalışmalarında bir itfaiyeci, kollarında ve bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, 5 kişi solunum problemleri nedeniyle hastaneye sevk edildi. Yangın, hem çevresel hem de sağlık açısından ciddi bir tehdit oluştururken, yetkililer bölgede yoğun müdahale çalışmalarını sürdürüyor.