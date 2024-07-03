Dünya genelinde pek çok ülke mesai saatlerini kısaltıp haftada 4 gün çalışma sistemini denerken, Yunanistan'da tam tersi bir adım atıldı. Yeni uygulama ile haftalık mesai süresi 40 saatten 48 saate çıkarılıyor. Yetkililer, bu değişikliğin verimliliği artırıp ekonomik toparlanmayı hızlandıracağını savunuyor.

Sendikalar tepkili: İşsiz gençler için büyük adaletsizlik

Yaklaşık 500 bin çalışanı temsil eden ADEDY sendikasından Akis Sotiropoulos, "Diğer medeni ülkeler haftada dört gün çalışmaya geçerken, Yunanistan tersini yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Sotiropoulos, verimliliğin artması için çalışanlara daha iyi koşullar sunulması gerektiğini vurguladı.

Emekli öğretmenler sendikası PESEK'in başkanı Grigoris Kalomoiris ise, "Bu barbarca önlem iş gücü açığını çözmeyecek ve işsiz gençler için büyük bir adaletsizlik yaratacak" dedi.

Altıncı gün için ek ödeme yapılacak

Yeni yasa kapsamında, sanayi, perakende, tarım ve bazı hizmet sektörlerinde çalışanlar, işverenlerinin talebi doğrultusunda haftada altı gün çalışmak zorunda kalacak. Altıncı gün için günlük yevmiyenin yüzde 40'ı oranında ek ödeme yapılacak.