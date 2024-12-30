Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye’nin Suriye ve Orta Doğu’daki diğer ülkelere coğrafi yakınlığı dolayısıyla aktif bir aktör konumunda olduğunu vurguladı.

Yerapetritis, Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, ülkesinin 1 Ocak itibarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği görevine başlaması dolayısıyla dış politika önceliklerini değerlendirdi.

Türkiye’nin stratejik konumu vurgulandı

Yerapetritis, Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle bölgesel gelişmelerde önemli bir rol oynadığını ve bu durumun dikkate alınması gerektiğini belirtti. Özellikle Suriye ve Orta Doğu’daki dinamiklerde Türkiye’nin rolünün göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi’nde Yunanistan’ın rolü

Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği kapsamında barış, istikrar ve güvenliği sağlamak adına aktif bir politika yürüteceğini söyleyen Yerapetritis, bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı, Yunanistan’ın hem Avrupa Birliği (AB) hem de komşu ülkelerle olan ilişkilerinde diyalog ve iş birliğini önceleyen bir yaklaşım sergileyeceğini kaydetti.

Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ndeki yeni görevi aracılığıyla, Kuzey ve Güney, Doğu ve Batı arasında istikrar amacı güden bir köprü görevi görmeyi arzuladığını ifade eden Yerapetritis, ülkesinin bu görevdeki temel önceliklerinin uzlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi, uluslararası hukuka saygı, güvenlik ve istikrarda kadının yerinin güçlendirilmesi, silahlı çatışmalarda çocukların korunması, iklim kriziyle mücadele ve denizlerde seyrüsefer güvenliğinin sağlanması olacağını anlattı.

Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerde anahtar rol oynayabileceğine ilişkin yorumları değerlendirerek "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığı nedeniyle aktif bir aktördür." dedi.

Yunanistan'ın da kendisi ve bölge için istenmeyen sonuçlar doğuracak gelişmeleri engellemek için çalışacağını belirten Yerapetritis, Suriye'deki Yunan azınlığın korunması, Suriye'den ülkesine göç akınlarının durdurulması ve ülkesindeki mevcut Suriyeli mültecilerin gönüllülük temelinde geri gönderilmesine de büyük önem vereceklerini dile getirdi.

Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi

Yorgos Yerapetritis, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir yakınlaşma yaşandığına işaret ederek, iki ülke halklarının refah ve barışı için iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Kıbrıs meselesini uluslararası politikanın ve BM'nin gündemine getirmenin Yunan dış politikasının amaçlarından olduğunu aktaran Yerapetritis, "1 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi'ndeki görevimizi üstlendikten sonra amacımız Kıbrıs meselesini BM'nin aktif gündeminde tutmaktır." diye konuştu.

Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM meselesine ilişkin çabalarını desteklediklerini kaydederek, "Parçalanmalarla dolu bir dünyada, birleşmiş bir Avrupa Kıbrıs'ı, vatandaşlarına sunacağı refahın yanı sıra dünya için de güçlü bir sembol olacaktır." ifadesini kullandı.