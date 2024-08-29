Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından geri itilen 25 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göçmenler can salında sürüklenirken bulundu

Dalaman ilçesi açıklarında, açık denizde sürüklenen bir can salı içerisindeki düzensiz göçmenler tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan müdahale sonucunda, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 25 göçmen, aralarında iki çocuk da bulunmak üzere güvenli bir şekilde kurtarıldı.