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Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada kaçak göçmenleri durdurarak botun motorunu söktü ve Türk kara sularına itti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ‘TCSG-28’ numaralı bot, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde mahsur kalan göçmenlerin yardımına koştu. İki çocuk ve 19 yetişkinden oluşan toplam 21 göçmen, güvenli bir şekilde kurtarıldı ve gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale ’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan ’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 21 kaçak göçmen , Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, motoru sökülmüş lastik bot içinde denizin ortasında ölüme terk edildi.

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