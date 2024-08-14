Başkent Atina’nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnavas köyü civarında başlayan yangın, hızla büyüyerek bölgeyi etkisi altına aldı. Şiddetli rüzgarların etkisiyle alevler, ormanlık alanlardan banliyölere kadar yayıldı, bu da şehrin büyük bir kısmının duman ve külle kaplanmasına neden oldu.

Yangın 10 bin hektardan fazla alanı kül etti

Yunanistan İklim Krizi ve Politikası Bakanlığı’nın raporlarına göre, yangınlarda 10 bin 278 hektarlık bir alan tahrip oldu. Bu, Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinin yaklaşık yüzde 2,5’ine denk geliyor. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına devam ederken, yangının etkilediği geniş alanların tam olarak ne kadar zarar gördüğü konusunda kesin sonuçlar elde edememiş durumda.

Büyük felaket: 1 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Nikos Lavranos, yangının beklenmeyen bir hızda yayıldığını belirtti. Şiddetli rüzgarların alevleri körüklediğini ve yangının kontrolden çıktığını ifade etti. Yangın, Atina'nın yaklaşık 14 kilometre uzağındaki Vrilissia’ya kadar ulaştı ve burada bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yangın sonrası geride yanmış evler, tahrip olmuş arabalar ve kömürleşmiş tarım alanları kaldı.

Mücadele devam ediyor

Yangına müdahale etmek için yüzlerce itfaiyeci, çok sayıda araç ve su bombardıman uçakları seferber edildi. Ancak, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediği bildiriliyor. Yunan yetkililer, felaketin etkilerini hafifletmek ve yeniden yapılandırma çalışmalarına başlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Orman yangınları, hem çevresel hem de toplumsal açıdan ciddi etkiler yaratırken, bölge halkının yeniden yapılanma sürecine başlaması bekleniyor.