Yunanistan'ın gözde plajları, şezlong ve şemsiyelerle işgal edilmeye devam ediyor. Geçen yaz başlayan "havlu hareketi" ile halkın tepkisini çeken bu durum, devletin harekete geçmesine neden oldu. Ancak aktivistler, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ve sorunun devam ettiğini belirtiyor.

Drone'lar ve uygulama ile denetim

Yetkililer, plajlarda drone'larla sürekli denetim yapıyor ve halkın şikayetlerini bildirebileceği MyCoast uygulamasıyla gelişmeleri takip ediyor. Yeni yönergeye göre, şezlong ve şemsiyelerin denizden en az 4 metre uzakta olması gerekiyor. Ancak bazı plajlarda bu kurala uyulmadığı görülüyor.

"Bakir plajlar" imara kapatıldı

Nisan ayında alınan bir kararla, "bakir plajlar" listesinde yer alan 198 sahil bölgesi imara kapatıldı. Ancak bu kararın da sorunu tamamen çözmeye yetmediği belirtiliyor.

Şezlong fiyatları cep yakıyor

Yunanistan'daki plajlarda günlük iki şezlong ve bir şemsiye kiralamanın ortalama maliyeti 20 ila 40 euro arasında değişiyor. Ancak bazı sahillerde fiyatlar çok daha yüksek olabiliyor.

Aktivistler daha etkili önlemler istiyor

Kıyıların korunması için eylemler düzenleyen George Theodoridis, devletin daha etkili önlemler alması gerektiğini belirtiyor. İşletmelere çıkarılan izin sayılarının azaltılmasını talep eden Theodoridis, sorunun sadece yasadışı işgallerle sınırlı olmadığını, izinli işletmelerin de sahili kapladığını vurguluyor.

Turizmciler yeni sistemden şikayetçi

Turizm işletmecileri ise yeni sistemin etkili biçimde çalışmadığını savunuyor. Bazı işletmeciler, gerekli evrakları teslim etmelerine rağmen halen çalışma izni alamadıklarını belirtiyor.