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Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

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