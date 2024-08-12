Türkiye, komşu Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına karşı yardım elini uzatıyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele eden yetkililere yardım teklifinde bulundu.

9 köy ve 2 hastane tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 9 köy ve 2 hastane tahliye edilmek zorunda kaldı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleri ile Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda olduğunu duyurdu.

Ülkenin yarısı 'kırmızı alarm'da

Meteoroloji uzmanları, perşembe gününe kadar sürecek olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yardım teklifi

Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Yunanistan'a resmi bir yardım teklifi sundu. Yunan yetkililer, teklifi değerlendirip gerekirse Türkiye'den yardım isteyeceklerini bildirdi.