Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edilecek İpsala-Kipi İkinci Sınır Geçiş Köprüsü Projesi’nin son durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, 22 Ocak 2004 tarihinde Atina'da imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülkenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için ortak olarak yapımı planlanan köprünün proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Köprü projesinin teknik detayları:

Köprü Tipi: Ekstradoz köprü

Ekstradoz köprü Uzunluk: 841 metre

841 metre Şerit Sayısı: 4 şeritli (çift gidiş, çift geliş)

4 şeritli (çift gidiş, çift geliş) İnşaat Yılı: 1958 yılında inşa edilen eski köprünün artan trafiği karşılamaması nedeniyle yeni köprü 4 şeritli olarak tasarlandı.

Bakan Uraloğlu, köprünün Türkiye’nin Selanik, Sofya ve Berlin güzergahındaki fonksiyonel bağlantısını güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan bağlantıya da hizmet edeceğini belirtti.

Yapım ihalesi ve projenin önemi

Yunanistan tarafından yürütülen proje çalışmalarının 2024 yılı içerisinde tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "17 Nisan 2024’te Selanik’te gerçekleşen Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi 9. Toplantısında bu konu görüşüldü. Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız" dedi. Köprünün tamamlanması, iki ülke arasındaki ulaşımın kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak.