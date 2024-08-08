Ölüm sayısı artıyor

EODY'nin açıklamasına göre, 2024 yılı itibarıyla Batı Nil virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Bu durumun, virüsün yayılma hızına ilişkin endişeleri artırdığı ifade edildi.

Bölgesel dağılım ve vakalar

En fazla vakanın görüldüğü Tesalya bölgesinde, halk sağlığı yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için ek önlemler alıyor. EODY, vaka sayısının artabileceği uyarısında bulunarak, bölgesel sağlık müdahalelerinin önemini vurguladı.

Halk sağlığı önlemleri

Yunan yetkililer, Batı Nil virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla çeşitli sağlık önlemleri ve bilgilendirme kampanyaları yürütüyor. Ancak, vakaların artışı ve ölümlerin sayısının yükselmesi, bu önlemlerin daha da önem kazanmasını gösteriyor.