Peki, bu şaşırtıcı durumun arkasında ne var? Yunanistan'da faaliyet gösteren bir Türk dönercinin yaptığı açıklamalar, Türk turistlerin tatil alışkanlıkları hakkında ilginç bir gerçeği gözler önüne serdi. Dönerci, Türkiye'den gelen turistlerin büyük çoğunluğunun domuz dönerini tercih ettiğini iddia etti.

Yunanistan’daki Türk turistlerin tercihi: Domuz döner

Yunanistan, son yıllarda Türk turistler için popüler bir tatil destinasyonu haline gelirken, bu ülkeye yapılan ziyaretlerde Türk turistlerin alışkanlıkları da değişiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, bu değişime dair çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Yunanistan'da çalışan bir Türk dönerci, ülkeye gelen 100 Türk turistten 90-95’inin domuz döneri tercih ettiğini dile getirdi.

Artan Turist Sayısı ve Değişen Tercihler

Son dönemde Yunan adalarına olan turist akını hızla artarken, özellikle Türkiye'deki yüksek tatil maliyetlerinden kaçan yerli turistler, Yunanistan'ı tercih ediyor. Kapıda vize kolaylığı sayesinde Yunan adaları, Türk turistlerin gözde rotalarından biri haline geldi. Ancak bu yoğun turist akınıyla birlikte ortaya çıkan alışkanlık değişiklikleri de dikkat çekiyor.

"Bodrum’da domuz döneri satsalar kuyruk olur"

Dönerci, Türkiye'deki sosyal medyayı yakından takip ettiğini ve burada yansıtılan ülke imajının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Türkiye'de Müslüman çoğunluk olduğu söyleniyor ama buraya gelen turistlerin büyük kısmı domuz döneri tercih ediyor. Hatta Bodrum'da domuz döneri satan bir işletme açılsa, orada da kuyruk olur" ifadelerini kullandı.

Gizlice satılan domuz döneri iddiaları

Dönercinin iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Bazı dönercilerin domuz dönerini gizlice sattığını belirten dönerci, bu durumun açıkça yapılması gerektiğini savundu. Kendisi domuz eti yemediğini ifade ederken, bu tercihe saygı duyduğunu ve başkalarının da kendi tercihlerine saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada geniş yankı buldu

Dönercinin bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar bu durumu eleştirirken, bazıları ise dönercinin cesur açıklamalarını destekledi. Bu olay, Türk turistlerin yurtdışındaki tercihleri ve alışkanlıkları hakkında yeni tartışmaların fitilini ateşledi