Yunanistan'da, son dönemde hızla artan üretim maliyetleri ve ekonomik baskılar, çiftçileri sokaklara döktü. Ülke çapında geniş bir alanda düzenlenen protestolarda, çiftçiler traktörleriyle yolları kapatarak hükümete karşı tepkilerini gösterdi. Yunan çiftçileri, tarımsal üretimdeki zorlukların yanı sıra, emekli maaşlarının iyileştirilmesi talebini de dile getiriyor.

Yunanistan’ın çiftçileri yolları kapattı

Eylemler, Yunanistan’ın farklı köylerinden büyük şehirlere kadar yayılmaya devam ediyor. Meriç’tan Girit'e kadar yaklaşık 20 farklı noktada çiftçiler, artan maliyetler ve ekonomik baskılara dikkat çekmek için traktörleriyle yolları kapattı. Protestolara hayvancılıkla uğraşan üreticiler de katılarak destek verdi. Çiftçiler, hükümetten üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve ekonomik zorluklar karşısında daha fazla destek talep ediyor.

Çiftçiler ne istiyor?

Yunan çiftçileri, artan mazot, elektrik ve gübre fiyatları gibi temel üretim girdilerinin yüksekliğinden şikayetçi. Yükselen maliyetler, üreticilerin sürdürülebilir üretim yapmasını giderek daha zor hale getiriyor. Çiftçiler, mazottan vergi alınmaması, elektrik ücretlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerinde KDV’nin kaldırılması gibi taleplerde bulunuyor. Ayrıca, doğal afetlerden kaynaklanan zararların karşılanmasını ve emekli çiftçilerin maaşlarının iyileştirilmesini istiyorlar.