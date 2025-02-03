Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik nedeniyle, Yunanistan’ın 4 adasında eğitim öğretime cumaya kadar ara verildi. Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda eğitim, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketler nedeniyle geçici olarak durduruldu.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas başkanlığında düzenlenen toplantıda, depremin etkileri üzerine çeşitli önlemler alındı. Yeni bir değerlendirme yapılana kadar, vatandaşların kapalı alanlarda toplanmamaları, metruk binalara yaklaşmamaları ve Santorini’deki heyelan riski taşıyan sahillerden uzak durmaları istendi.

Santorini Adası'ndan ayrılmak isteyenler için ekstra uçuşlar ve gemi seferleri düzenlendi. Adadan Atina’ya uçan bir yolcu, her beş dakikada bir deprem yaşandığını ve insanların korktuğunu ifade etti. Ayrıca, bazı adalılar bilet fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek, gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Santorini'de yaşanan heyelanlar, sosyal medyada da yer buldu. Depremler nedeniyle adada birçok kültürel etkinlik iptal edildi ve vatandaşlardan kapalı alanlarda toplanmamaları istendi. Tedbir olarak, Santorini'ye arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Deprem korkusu yaşayan bazı vatandaşlar geceyi araçlarında geçirdi.