4 Ağustos 2024 tarihinde Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Genç Akademisyenler Topluluğu (GAT) tarafından düzenlenen festivalde sahne alan Işın Karaca'nın, performansında İzmir Marşı'nı seslendirmesi, Yunan medyasının tepkisini çekti.

Yunan Medyasından Sert Tepkiler

Karaca'nın Gümülcine'deki konseri, Yunan medyası tarafından "provokatif" olarak değerlendirildi. Yunan basını, Karaca'nın İzmir Marşı'nı seslendirmesini, özellikle şehirdeki Türk nüfusunun büyük bir oranı göz önüne alındığında, siyasi bir mesaj olarak yorumladı. Bu sebeple, Karaca, çeşitli Yunan medya organları tarafından hedef alındı. Evros News adlı Yunan sitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygısızca anarak, İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılmasını "yıkım" olarak nitelendirdi.

Yunan Vekil Karaca'yı Hedef Aldı

Yunan muhalefet partisi Syriza'nın milletvekili Rena Dourou, Karaca'nın performansına tepki gösterdi ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmasını talep etti. Dourou, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aksi takdirde bu sessizlik, durumu kabullenmek ve bunun ima ettiği her şey anlamına gelir," ifadelerini kullandı.

Karaca'nın Yanıtı

Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından gelen tepkilere sert bir yanıt verdi. Karaca, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir Marşı'nı seslendirdiği için kendisine yöneltilen eleştirileri reddetti. Karaca, Yunan basını tarafından kıyaslandığı Yunan şarkıcı Despina'ya atıfta bulunarak, "Siz buradan bir Despina krizi çıkartamazsınız! Bazı yazmış olduğunuz cümlelere hukuk karşısında hesap vereceksiniz," şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, Gümülcine halkı ile gerçekleştirdiği samimi ilişkileri ve konser sonrası yaşadığı anları anlatarak, "Biz her şeyden önce insanız! Gümülcine haberiniz olsun, ben yine geleceğim," diyerek tepki gösterdi.

Işın Karaca'nın bu yanıtı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve konunun daha da büyümesine neden oldu. Ünlü şarkıcının karşılaştığı bu kriz, kültürel ve siyasi gerilimlerin sanatçıları nasıl etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.