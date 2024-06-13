GÜMÜLCİNE (AA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlediği etkinlikte Kapadokya'nın doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve gastronomik değerlerini tanıttı.

Etkinlikte, Yunanistan'ın önde gelen turizm acenteleri ve basın mensuplarına Kapadokya'nın turizm potansiyeli ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Özellikle Kapadokya'nın peri bacaları ve erken Hristiyanlık dönemine ait yeraltı şehirleri ve kiliselerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes bir konuşma yaptı.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine değinen Erciyes, iki ülkede de turizm açısından büyük bir potansiyel bulunduğunu, coğrafi yakınlığın ve her iki tarafta da olumlu algının önemli avantajlar yaratacağını söyledi.



Etkinliğin ardından katılımcılara Kapadokya mutfağına ait yemekler sunuldu.



