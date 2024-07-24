Yunanistan, artan iklim krizi ve kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Ülke genelinde yaşanan ani hava değişiklikleri, şiddetli fırtınalar ve su krizleri, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nı alarm durumuna geçirdi. Yunanistan, son yılların en sıcak ve kurak yazını yaşarken, su kaynaklarının kritik seviyelere düştüğü bildirildi.

Yangınlar ve sel baskınları

Yunanistan’da, özellikle aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerde yangınlar ve sel baskınları yaşanıyor. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi sürerken, yıldırım düşmesi sonucu 39 noktada yangın çıktığı bildirildi. Taşoz, Kozani, Fokida ve Korint'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar büyük hasara yol açarken, Dedeağaç’ta yoğun yağışlar dere ve nehirlerin taşmasına neden oldu. Korint'te yangına müdahale eden bir itfaiye eri de yaralandı.

Su krizi ve olağanüstü hal

Kuraklık, özellikle başkent Atina ve Girit adası gibi bölgelerde su sıkıntısını derinleştiriyor. Mornos barajında su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldı. Girit adasındaki Messara bölgesinde ciddi su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte, Naxos, Serifos, Mikonos, Lefkada ve Santorini gibi adalarda su rezervleri kritik seviyelere geriledi.

Turizm ve su kullanımındaki artış

Naxos Belediye Başkanı Dimitris Lianos, “Su sıkıntısının nedeni iklim değişikliği ancak artan turizm talebi durumu içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bu sene son yılların en sıcak haziranını yaşadık. Deniz seviyesi değişimleri nedeniyle kıyılar geri çekiliyor ve bazı adalar sular altında kalıyor” dedi.

İklim krizinin küresel etkileri

Atina Ulusal Gözlemevi Başkanı Konstandinos Laguvardos, iklim krizinin küresel etkilerine dikkat çekti. Son yıllarda sıcaklıkların hızla arttığını ve bunun sera gazı salımının bir sonucu olduğunu belirten Laguvardos, “Sera gazı salımı arttıkça, iklim krizi de büyüyor. Kuzey ve Güney kutuplarındaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyeleri yükseliyor ve olağan dışı hava olayları daha sık görülüyor” dedi.

Tarım ve şehirlerin sıcaklık sorunları

İklim krizinin tarım üzerindeki etkilerini de vurgulayan Laguvardos, sıcaklık artışının buğday ve zeytin gibi tarım ürünlerinin yetiştirilmesini zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca, karbondioksit salımının yüksek olduğu şehirlerde asfalt ve binaların sıcağı daha uzun süre tuttuğunu, bu yüzden gece sıcaklıklarının düşmediğini ifade etti.

Deniz seviyesindeki yükselme ve kıyı erozyonu

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden doğal afetler uzmanı Prof. Dr. Kostas Sinolakis, iklim krizinin deniz seviyesindeki yükselme ve kıyı erozyonuna etkilerine dikkat çekti. Sinolakis, “Deniz suyu seviyesinin yükselmesi ve kıyı erozyonu, sahillerin geri çekilmesine ve bazı adaların su altında kalmasına neden olacak. Bu değişimlerin önüne geçmek için kıyılara yönelik çeşitli projeler geliştirilmelidir” dedi.

İklim krizinin gelecek üzerindeki etkileri

Sinolakis, iklim krizinin gelecekte deniz kaynaklı olağan dışı iklim olaylarını daha sık hale getireceğini ve bu durumun sahiller üzerindeki etkilerini artıracağını belirtti. “İklim krizinin hızını kontrol altına almak için karbondioksit salımını azaltmalı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeliyiz. Aksi takdirde, bu tür krizlerin etkileri giderek derinleşecektir” diye konuştu.