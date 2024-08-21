Yunanistan'ın popüler tatil noktalarından İkarya Adası'nda ilginç bir olay yaşandı. Faros Köyü yakınlarındaki plajda denize giren tatilciler, bir anda bölgeye yanaşan göçmen teknesi ile karşılaştı.

Göçmen teknesinin gelişi

Faros Köyü yakınlarına hızla yanaşan tekneden göçmenler indi. Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında, göçmenler hızla karaya çıkıp bölgede koşarak uzaklaşmaya başladı.

Tatilcilerin şaşkınlığı

Teknenin yanaşması ve göçmenlerin inişi, tatilciler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bu beklenmedik durum, tatilcilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

Anların kaydedilmesi

O anlar, tatilcilerin cep telefonlarıyla görüntülenerek sosyal medyada yayımlandı. Göçmenlerin adaya inişi, adada tatil yapanlar arasında geniş yankı uyandırdı.