Yunanistan'ın Gümülcine kentinde, Türk azınlığın yoğunlukla yaşadığı bölgede bir Türk çocuğa yönelik ırkçı bir saldırı gerçekleşti. İnternette yayılan ve infial yaratan video, saldırının boyutlarını gözler önüne serdi.

Irkçı slogan atmaya zorladılar

Yaklaşık 10 yaşlarında olan ve Türk olduğu belirlenen çocuk, bir grup ırkçı tarafından köşeye sıkıştırıldı. Saldırganlar, çocuğu korkutarak, Yunanistan’da suç örgütü ilan edilen Altın Şafak Partisi'nin eski sözcüsü Ilias Kasidiaris lehine sloganlar atmaya zorladı.

Kahkahalar atarak çocuğa bağıran ırkçı saldırganlar daha sonrasında ise korkusu gözlerine yansıyan çocuğa hızla olay yerinden uzaklaşmasını söyledi.